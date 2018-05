Governo,Orlando: Conte?Mi preoccupa di più contratto oscurantista

Roma, 21 mag. - "Più che dal professor Conte la preoccupazione deriva dalla lettura del contratto, perché sogna una serie di obiettivi demagogici con una serie di istanze oscurantiste. E questo secondo me deve essere la vera ragione della è preoccupazione, anche perché una serie di cose che indicano come obiettivo e economico e sociale non saranno realizzabili, anche se mettessero in atto uno scontro con l`Europa, e invece gli obiettivi sul fronte dei diritti, sul fronte della giustizia, sono obiettivi anche perseguibili, ma pericolos pensare che questo avvenga, perch si tratterebbe di un passo indietro di notevole portata". Lo ha detto il ministro uscente della Giustizia Andrea Orlando (Pd) intervistato a Corriere tv.

"Penso che la situazione economica e sociale non possa essere risolta come indicato, e quindi credo che si ricorrerà ad un utilizzo simbolico del diritto penale, del tema dell`immigrazione, della comprensione dei diritti fondamentali - aggiunge -. Questo mi pare il rischio più grosso: qualche traccia si trova, si minaccia di cancellare tutto ciò che è stato fatto sul fronte della giustizia per umanizzare la pena e rendere più rapido il processo, si propone di lavorare sull`immigrazione fissando un numero preciso di persone da mandare a casa. Simbolica perché irrealizzabile ma già immaginiamo un po` di persone prese a caso e messe sugli aerei".