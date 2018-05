M5s Lombardia a Fontana: sì a infrastrutture utili, no a sprechi

Milano, 21 mag. - "Si rasserenino Fontana e Sorte, al Governo del Paese porteremo avanti le infrastrutture utili per i cittadini. Fino ad oggi nessun governo aveva assunto le proprie decisioni in materia di infrastrutture sull'analisi costi e benefici. Oggi cambia tutto. Non avvalleremo però nessuno spreco e devastazione del territorio". così Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha commentato le parole di Attilio Fontana e Alessandro Sorte sulle infrastrutture. "Per anni - ha concluso - le opere sono servite solo a fare campagne elettorali locali o a far guadagnare qualche amico a discapito delle casse pubbliche".