Ilva, Labriola (Fi): da governo nascente idee confuse

Roma, 21 mag. - "Il 'contratto' di governo stipulato da Lega e M5S sull'Ilva è molto vago. Cosa assai diversa dal 'Blog delle Stelle', l'organo ufficiale del MoVimento, che ha indicato la rotta, paventando la chiusura dello stabilimento. Insomma, siamo di fronte alla solita narrazione a 5 Stelle dei due forni: il detto e il non detto come elemento qualificante volto a disorientare e utile alla bisogna, cioè quando, finalmente, la linea da seguire sarà chiara e chi di dovere (chi?) avrà operato le scelte opportune". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

"Che il mostro normativo messo in piedi dal Pd e dai suoi governi - continua l'esponente azzurra - debba essere profondamente rivisto e corretto è un obbligo, tuttavia questo deve essere fatto con cognizione di causa e una visione a medio, lungo periodo che non penalizzi, ancora di più, i lavoratori e la città di Taranto. A mancare - prosegue - è proprio questa visione. Le idee del governo nascente, nella migliore delle ipotesi, sono confuse, nella peggiore, offuscate da una patina di ideologia e semplicismo".

"Noi crediamo che bisogna sistemare le storture fino ad oggi prodotte, accedere agli atti tenuti nascosti con la scusa che Ilva è una azienda strategica per il Paese, ed è per questo serve l'istituzione di una 'Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale', una proposta di legge a mia prima firma, già depositata", conclude Labriola.