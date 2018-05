Lega a Weber: faremo interessi italiani, non quelli tedeschi

Roma, 21 mag. - "Weber pensi agli affaracci suoi, gli italiani sono stanchi di prendere ordini da Bruxelles e da Berlino! Weber si metta l`anima in pace: sono finiti i tempi in cui la Merkel e i suoi proconsoli a Bruxelles montavano e smontavano i governi italiani a seconda degli interessi tedeschi e delle loro banche. Da oggi, con l`accordo di governo Lega - M5S, ci sarà finalmente un governo scelto dai cittadini italiani che farà gli interessi del nostro Paese e non quelli dei tedeschi. Piuttosto perché Weber non dice nulla sul surplus commerciale della Germania che andrebbe pesantemente sanzionato dalla UE che, invece, fa finta di nulla?". Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto in replica alle dichiarazioni del capogruppo del PPE al Parlamento Europeo Manfred Weber che ha accusato Lega e M5S di "giocare con il fuoco".