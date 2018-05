Ilva, Lucaselli (Fdi): da M5S-Lega poche idee e confuse

Roma, 21 mag. - "Su Ilva dalla costituenda alleanza di governo arrivano poche idee e confuse: M5S vuole chiuderla, Lega no. Peggior presupposto per 'accompagnare' la trattativa sul futuro dell'azienda non poteva esserci". Lo dichiara in una nota la deputata tarantina di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"Il Movimento purtroppo - prosegue- conferma di inseguire le sue suggestioni ideologiche vagamente velleitarie che parlano di una chiusura per 'riconversione' dello stabilimento. Il brutto è che lo fa sulla pelle di migliaia di lavoratori, delle imprese operanti in un indotto già in difficoltà cui verrebbe meno una quota importante del business. Qui si tratta di decidere il futuro di un territorio, di un comparto economico, e soprattutto dell'Italia come player della siderurgia. Non è con il dilettantismo maldestro che si affronta una sfida così", conclude.