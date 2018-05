Trump: Cina sia dura con la Nordcorea fino ad accordo nucleare

New York, 21 mag. - "La Cina deve continuare a essere forte e dura sul confine con la Corea del Nord finché non ci sarà un accordo [sul nucleare]. La notizia è che recentemente il confine è diventato molto più poroso e meno filtrato. Voglio che questo succeda e che la Corea del Nord abbia MOLTO successo, ma solo dopo la firma!". Questo l'ultimo tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Cina e Corea del Nord; l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un è in programma il 12 giugno a Singapore, durante il quale Trump cercherà di ottenere l'impegno di Pyongyang a rinunciare al nucleare.