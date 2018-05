Borsa, Milano resta i ribasso Ftse-Mib -0,87%, spread sale a 174

Roma, 21 mag. - La Borsa di Milano mantiene una dinamica di ribasso, sebbene smorzata rispetto alla pesante caduta brevemente registrata in apertura, con un meno 0,87 per cento dell'indice Ftse-Mib negli scambi pomeridiani. La variazione negativa risente anche dello stacco delle cedole di diversi gruppi. Ma in generale persiste la volatilità sui mercati della Penisola, mentre potrebbero essere alle battute finali i negoziati M5S-Lega sull'indicazione del presidente del consiglio da fornire al capo dello Stato.

Volatilità che si ripercuote particolarmente sui titoli di Stato, facendo ampliare il differenziale dei tassi tra Btp e Bund della Germania: sulla scadenza decennale lo spread si attesta a a 174 punti base, 9 in più rispetto a venerdì con i rendimenti dei Btp al 2,30 per cento.

In avvio di settimana la debolezza dell'azionario coinvolge innanzitutto banche e finanza, Intesa Sanpaolo segna meno 6,28%, Unipolsai meno 6,11%, Banca Generali meno 4,27%, il calo più forte è su Azimut Holding meno 10,02%. All'opposto Saipem guida i rialzi con un più 3,88%.