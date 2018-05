Trenitalia, al via da 10 giugno orario estivo: 110 fermate in più

Milano, 21 mag. - Sono oltre 110 le fermate speciali Frecce, Freccialink e InterCity dedicate al turismo e attive con il nuovo orario estivo al via dal 10 giugno. Un'offerta complessiva che si arricchisce stabilmente, rispetto all'attuale, anche di altre 16 fermate e due Frecce, che portano così a 437 le corse giornaliere di Frecce e InterCity e a oltre 200 i capoluoghi e le città servite. Il nuovo orario Trenitalia, presentato oggi a Milano dall`Ad Orazio Iacono, conferma inoltre le 101 corse del Frecciarossa tra Roma e Milano, introduce la nuova rotta Frecciargento tra Roma e Vicenza (dal primo luglio), 7 nuove fermate di Frecciarossa a Reggio Emilia (per un totale di 28 stop giornalieri), due nuovi Frecciarossa nei weekend estivi tra Rimini e Ancona che portano a 30 le Frecce da e per Rimini. "Puntiamo molto sul turismo, volano del Paese, e pensiamo alle famiglie - ha sottolineato Iacono - l'Italia è la terza meta europea per flussi e questo dobbiamo valorizzarlo, siamo un'azienda a servizio del Paese".

L'integrazione poi con le 6500 corse regionali gestite da Trenitalia consentirà di ampliare questo network raggiungendo 32 siti Unesco, 25 tra i Borghi più belli d`Italia, 8 Parchi Nazionali, e oltre 90 tra spiagge, centri di benessere, mete montane e termali.

Per l'estate, Trenitalia ha messo a punto anche alcune promozioni ad hoc, in particolare per le famiglie e i gruppi fino a 5 persone, riservando loro speciali sconti del 30%. (segue)