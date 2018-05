Roma, 21 mag. - "Ecco come il M5S vuole ripagare il consenso ricevuto in Puglia: vuole chiudere l'Ilva, ma non sa ancora come e quando, mandare a casa 11mila lavoratori, più altri migliaia dell'indotto, col risultato finale di far fallire la Regione Puglia che vedrebbe il suo Pil sprofondare. La politica dei No dei grillini porta soltanto alla povertà e alla disoccupazione". Lo afferma in una nota Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.