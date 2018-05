Governo, Di Maio a Montecitorio

Roma, 21 mag. - Luigi Di Maio si trova a Montecitorio. In vista dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto per le 17,30 il capo politico del M5S è nel suo ufficio al gruppo parlamentare dove oggi, tra l'altro, si dovranno perfezionare le assunzioni di alcuni dipendenti.

Il M5S ha raddoppiato non solo la sua presenza parlamentare ma anche le risorse economiche destinate per le spese per la gestione dell'attività politica e gli spazi all'interno del Palazzo dei Gruppi, quasi tre piani su sei.

Da questa mattina si trova a Montecitorio anche il segretario della Lega Matteo Salvini, come fa sapere il suo consigliere per la comunicazione Luca Morisi, pubblicando intorno alle 11,30 una foto del "Capitano" seduto alla sua scrivania negli uffici del gruppo.