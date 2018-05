Anzaldi (Pd): Di Maio vuole Mise per mettere le mani sulla Rai

Roma, 21 mag. - "Dopo gli editti bulgari contro i direttori dei telegiornali, dopo i continui attacchi delle ultime settimane, Luigi Di Maio è ormai a un passo dal mettere le mani sulla Rai e sulla tv, nel silenzio generale: se fosse confermato che prenderà la poltrona di ministro dello Sviluppo Economico, infatti, si troverà a gestire anche la delega alle Comunicazioni proprio nel momento in cui il Governo e il Parlamento nomineranno il nuovo Cda Rai. Tra 9 giorni scadono i termini di presentazione delle candidature a consigliere. Dopo tre mesi di chiacchiere e trattative, il nuovo Governo nasce appena in tempo per assicurarsi la lottizzazione del servizio pubblico. Non gli è bastato essere il politico più presente al Tg1 in campagna elettorale, ora Di Maio vuole decidere tutte le poltrone". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E il conflitto di interessi - prosegue Anzaldi - sarebbe immediato: visto il potere assoluto che ricopre Davide Casaleggio nel Movimento 5 stelle, con Di Maio alle Comunicazioni che garanzia ci sarà che non vengano fatti proprio gli interessi di Casaleggio, imprenditore del settore? Che garanzie ci saranno sull`evidente conflitto di interessi con la Casaleggio Associati e Rousseau, due aziende del mondo della comunicazione? Ecco perché nell`accordo Lega-M5s al conflitto di interessi sono state dedicate solo poche righe all`acqua di rose: l`obiettivo non è soltanto mantenere buoni rapporti con Berlusconi, ma anche evitare che qualche magistrato chieda conto del ruolo di Casaleggio figlio. Senza incarichi ufficiali, senza essere stato eletto, senza aver passato alcuna selezione democratica o elezione interna, Davide Casaleggio detta la linea al partito, può permettersi di usare le strutture del Senato per raccogliere soldi per la sua azienda e partecipa a tutte le decisioni politiche".