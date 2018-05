Massoneria: contro di noi discriminazione in contratto governo

Roma, 21 mag. - "Ancora una volta ci troviamo a dover condannare l'atteggiamento discriminatorio nei confronti della Massoneria, ed ancora una volta a sottolineare come questo comportamento provenga da forze politiche che in questo momento si accingerebbero ad assumere la guida del Paese". E' quanto lamenta la Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, in una nota, condannando "con fermezza quanto contenuto nel cosiddetto Contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle nel paragrafo 'Codice etico dei membri del Governo'". "Non ci preoccupa - spiega - la volontà di escludere i massoni in quanto tali dalle cariche di Governo, progetto peraltro palesemente in violazione delle norme costituzionali, quanto piuttosto l'aver inserito in maniera pregiudizievole questa 'norma contrattuale' fra le disposizioni di comportamento etico di chi va ad assumere cariche pubbliche".

"Non accettiamo e non accetteremo queste discriminazioni e faremo quanto in nostro potere - fa sapere - per tutelare la nostra dignità e la nostra immagine in ogni sede nei confronti di chi ci vuole accomunare ad autori di illeciti penali. I valori etici e morali della Massoneria sono facilmente riscontrabili nei nostri Statuti e nei nostri rituali, e forti di questi valori possiamo affermare senza rischio di essere smentiti, di aver contribuito fattivamente alla nascita ed alla crescita della nostra Nazione. Vorremmo dire a chi afferma che 'sta scrivendo la storia', che almeno cinque Presidenti del Consiglio, il Presidente dell'Assemblea Costituente, numerosi Ministri e patrioti (da Garibaldi a Mameli solo per citare i più noti) hanno militato nelle file della Massoneria dando un contributo fattivo a far sì che l'Italia diventasse una nazione unita, libera e, fino ad oggi, democratica. Il rischio, non solo per la Massoneria, è che costoro la Storia la vogliano riscrivere".

"Solo le dittature, come il fascismo in Italia ed altre nel mondo, si sono spinte - dice la Gran Loggia - ad impedire la libertà di associazione e di espressione prima della Massoneria e poi, fatalmente, di tutti i cittadini. Che questo sia di monito a tutti. La Massoneria, con lo spirito di libertà che la anima e la sorregge, è percepita, senza fondamento, come una minaccia da chi si sforza di ricercare un consenso omologato e massificato. Siamo fiduciosi che il Presidente della Repubblica continuerà a farsi garante della Carta Costituzionale che tanto sangue è costato a chi ha lottato per ripristinare la libertà dopo un periodo di buio antidemocratico".