Enel, droni nella centrale Civitavecchia per gestione Hi Tech -2

Roma, 21 mag. - "Torrevaldaliga Nord è il primo impianto al mondo ad utilizzare i sistemi di Convexum e Percepto, confermando il proprio ruolo di protagonista nell'innovazione tecnologica - ha spiegato Nicola Rossi Responsabile Innovation Global Thermal Generation di Enel -. A beneficiarne non è solo l'efficienza complessiva dell'impianto, ma anche i lavoratori, che possono operare disponendo delle più moderne tecnologie e che possono acquisire nuove competenze. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione digitale che il Gruppo Enel ha intrapreso e che coinvolge anche il parco centrali dell'azienda".

La nuova piattaforma si basa su soluzioni tecnologiche sviluppate da due start-up partner di Enel, entrate in contatto con l'azienda attraverso il network degli Innovation Hub che il Gruppo ha aperto in diverse sedi in Italia e all'estero.

"Oggi vediamo applicati i risultati concreti della collaborazione tra Enel e alcune tra le più interessanti start up a livello internazionale. Enel supporta l'imprenditorialità e la ricerca tecnologica in tutto il mondo - ha dichiarato Fabio Tentori Responsabile Innovation Hubs di Enel -. Questo percorso permette di far circolare le idee e incrociarle con le necessità del business".

La start-up "Convexum" ha sviluppato un sistema in grado di impedire il sorvolo dell'impianto da parte di eventuali droni non autorizzati. La start up "Percepto" ha invece sviluppato un drone capace di eseguire missioni di volo automatiche attraverso l'uso di sensori e di algoritmi di computer vision, e di fornire supporto alle attività di ispezione dell'impianto. Il drone è gestito dalla sala operativa dell'impianto, da cui è possibile avere in tempo reale una visuale completa su tutta l'area interessata dalle operazioni di volo. Il drone, grazie all'uso di sensori, consente di raccogliere grandi quantità di immagini e di analizzarle in tempo reale impiegando un sofisticato sistema di video analisi.