Governo, Gabriel (Ue): innovazione più rapida di scelte politiche

Milano, 21 mag. - Per il Commissario europeo per l'economia e la società digitali, Marija Gabriel, "le nuove tecnologie e l'innovazione si sviluppano in modo più veloce rispetto all'attuazione delle scelte politiche". Lo ha detto a margine di un incontro al Politecnico di Milano in relazione al rischio che l'instabilità politica italiana possa rallentare l'innovazione e la digitalizzazione del Paese.

"C'è un'evoluzione in corso. Dobbiamo tenere conto - ha osservato - che i cittadini hanno bisogno di ciò di cui ci stiamo occupando" come la protezione dei dati personali e la lotta alle fake news. "L'Europa non è la Cina né gli Usa, il nostro approccio è fondato sui valori e sulla responsabilità" ha proseguito. La "posta in gioco", ha concluso, "è importante non solo per motivi economici, ma anche per il suo impatto sociale e sul lavoro".