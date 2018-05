Ubs: mercati tollereranno non più di 1% Pil di extra spesa Italia

Roma, 21 mag. - I mercati potrebbero tollerare senza gravi ricadute fino a l'1 per cento di Pil in più sulla spesa pubblica dell'Italia, "ma non di più", avvertono gli analisti di Ubs in una nota di aggiornamento sulla Penisola, elaborata a seguito degli sviluppi sulle trattative per la formazione di un governo di Movimento 5 Stelle e Lega.

I tecnici della prima banca della Svizzera hanno elaborato due scenari previsionali: il primo riguarda uno "shock limitato", che considera appunto un aumento di spesa pari all'1 per cento del Pil. Il secondo invece un aumento della spesa di 2 punti percentuali pieni di Pil, che farebbe azzerare l'avanzo primario.

In entrambi i casi vi sarebbe un effetto di spinta sulla crescita nella fase iniziale. Nel primo caso, secondo Ubs, l'Italia riuscirebbe comunque a mantenere la traiettoria del rapporto debito-Pil su una dinamica discendente, seppur lieve, con un livello previsto al 127 per cento del Pil nel 2025. In questo scenario si assisterebbe ad una reazione dei mercati, ma limitata: l'incremento sui tassi di interesse sui titoli italiani sarebbe di 30 punti base, ovvero 0,3 punti percentuali.

Nel secondo scenario invece i tassi sui Btp salirebbero di 100 punti base. "Più ampio sarà il pacchetto di spesa maggiore sarà l'impatto sui Btp - affermano da Ubs - questo perché l'Italia dovrà gestire un livello di indebitamento più elevato quando si verificherà il prossimo rallentamenti ciclico".