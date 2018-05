Gazebo Lega, Cecchetti: anche a Milano eccezionale partecipazione

Milano, 21 mag. - Si è conclusa ieri la due giorni di consultazioni presso i gazebo allestiti da militanti e sostenitori della Lega in tutta Italia. "Una grandissima affluenza, oltre le aspettative, anche a Milano - ha commentato Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega e Commissario cittadino del Carroccio - che conferma la bontà del lavoro svolto dal nostro leader Matteo Salvini e dalla squadra che ha garantito la chiusura dell`accordo con i Cinquestelle".

"In pochi giorni - ha proseguito Cecchetti - grazie alla disponibilità dei militanti della Lega siamo riusciti ad organizzare alcune decine di gazebo e punti di raccolta sul territorio milanese, permettendo a chiunque di esprimere il proprio parere sui principali punti del contratto legapentastellato".

"I gazebo sono stati anche luogo di confronto - ha osservato Cecchetti - dove non sono mancate, da parte dei votanti, alcune perplessità sostanzialmente limitate al reddito di cittadinanza e ad una possibile leadership di Di Maio, ma che non inficiano il risultato più evidente: alcune migliaia i voti raccolti di cui più del 90% i SÌ ai punti del contratto. Anche dalla cittadinanza - ha concluso l'esponente leghista - arriva quindi il pieno mandato a Salvini nel proseguire con l`accordo per avviare un Governo che rappresenti realmente il volere dei cittadini".