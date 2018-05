Gasparri: valuteremo fatti, ma su programma scettici e critici

Roma, 21 mag. - "Ora valuteremo i fatti, nel programma ci sono anche cose tratte dal programma del centrodestra, ma ce ne sono altre lontanissime. Quindi noi apprezzeremo se saranno fatte quelle tratte dal nostro programma e contesteremo quelle che hanno un contenuto diverso. Siamo molto scettici e critici, dopodiché osserveremo i fatti e dobbiamo pensare a come rilanciarci per trarre da questa frase dei vantaggi per Forza Italia, senza giocare allo sfascio e senza fare sconti a nessuno". Lo ha detto Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Non pensavo che la Lega avrebbe percorso fino in fondo questo cammino - ha osservato - pensavo che avrebbe privilegiato un rapporto più stretto con il centrodestra, devo dire che anche il nostro atteggiamento ad un certo punto non è stato ostativo. E' un quadro abbastanza anomalo e spero che la nostra coalizione regga a questa prova, però non nego che sia una prova impegnativa perché comunque fare un governo con i Cinque Stelle non è una banalità".