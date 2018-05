Fi: con grillini al governo infrastrutture lombarde a rischio

Milano, 21 mag. - "Con i grillini al governo le infrastrutture lombarde sono a forte rischio. E questo significa perdita di posti di lavoro, aumento dei costi per le aziende e sensibile riduzione della loro concorrenzialità. Insomma, quando la cultura del 'no' prevale sul buon senso e la lungimiranza i rischi sono enormi". Lo ha affermato, in una nota, Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia ed ex assessore regionale alle infrastrutture della Lombardia.

"Secondo quanto riportano le cronache - ha proseguito Sorte - la Pedemontana lombarda e la Bergamo-Treviglio potrebbero subire uno stop che comprometterebbe lo sviluppo economico e sociale di una delle zone più produttive dell'intera Europa. Un'insensatezza dovuta al prevalere di errati ma ben radicati convincimenti ideologici in chi andrà al governo che Forza Italia, dai banchi dell'opposizione, lavorerà per scongiurare. Tra noi e i grillini - ha concluso - c'è una profonda incompatibilità sul piano delle infrastrutture strategiche, è anche per questo motivo che con convinzione non sosterremo certe scelte palesemente dannose per l'intero sistema Paese".