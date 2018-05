Tangenti Monza, M5s: film penoso, bene esposto lista opposizione

Milano, 21 mag. - "È ormai lo stesso film penoso che vediamo in replica decine di volte. Lo schema in Lombardia è quasi sempre lo stesso: c`è un imprenditore con presunte connessioni `ndranghetiste e, a cascata, una rete corruttiva sugli appalti nella pubblica amministrazione. In questo caso purtroppo c`è anche l`ipotesi di coinvolgimento di un Magistrato, una figura che deve garantire la giustizia.Lo ha detto Monica Forte, presidente della Commissione regionale Antimafia e portavoce del M5S Lombardia, ha commentato l`arresto di ventuno persone per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione nell`inchiesta coordinata dal pm di Monza Salvatore Bellomo.

"Casi come questo - ha aggiunto Forte - generano sfiducia nelle Istituzioni e il fenomeno è talmente radicato che bisogna intervenire in maniera decisiva e definitiva. Un elemento però non deve passare inosservato: gli arresti sono arrivati dopo un esposto di una lista d'opposizione di un Comune". Si tratta, secondo l'esponente dei Cinque stelle, di un "segnale positivo che dimostra l`importanza di una corretta formazione dei soggetti che ricoprono ruoli istituzionali affinché siano in grado di intervenire prontamente in casi come questo. Contestualmente evidenzia come la collaborazione tra cittadini e forze dell`ordine può fare la differenza nella prevenzione e nel controllo della corruzione".

Forte ha ricordato che il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero de Raho in un incontro in Provincia di Lecco di qualche giorno fa ha richiamato i cittadini "ad una collaborazione costante. Chi vive il territorio è in grado di individuare i segnali ambigui dell`illegalità. Proprio per questo - ha concluso - in Lombardia dobbiamo garantire e rafforzare i canali di comunicazione diretti e anonimi tra cittadini e forze dell`ordine".