Governo, Ruocco (M5S): sistema è contro ma daremo scacco al Re

Roma, 21 mag. - "Questo governo, ancor prima ancora di nascere, ha tutto il sistema contro. Il percorso non sarà facile e il gioco sarà duro e anche sporco da parte del Sistema che farà di tutto per renderci impossibile il governare, ma quando il gioco si fa duro i duri entrano in campo! L`entusiasmo che sto incontrando nelle piazze di ogni parte d`Italia mi spingono a battermi con ancor più determinazione! Abbiamo tutti contro, ma daremo scacco al re!". Lo scrive Carla Ruocco, esponente del M5S, su facebook.