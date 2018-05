Milano, 21 mag. - "Se il nuovo governo dovesse schierarsi contro le cosiddette grandi opere infrastrutturali e quindi anche contro Pedemontana, non potrò che esprimere la mia contrarietà: per noi è una infrastruttura fondamentale e quindi mi batterò con tutte le mie forze per concluderla e completarla". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine della conferenza stampa del dopo giunta.