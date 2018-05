Casa, Fiaip: arrivano le linee guida per gli agenti immobiliari

Roma, 21 mag. - Arrivano le linee guida per gli agenti immobiliari. E` stata presentata oggi la prassi di riferimento "Agente immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli agenti immobiliari per l`erogazione dei servizi definiti dalla Uni En 15733. Linee guida per la formazione e indirizzi operativi per la valutazione di conformità".

La prassi definisce i requisiti relativi alla professione dell`agente immobiliare individuandone attività, compiti, conoscenze, abilità e competenze oltre a definire le linee guida per l`aggiornamento professionale. Il documento vuole dar vita a un metodo comune di lavoro che, in linea con gli standard europei, possa valorizzare al massimo la rete degli agenti immobiliari operativi in Italia.

Secondo quanto indicato dalla prassi l`agente immobiliare, esercitando una professione regolamentata, deve possedere conoscenze generiche su elementi di diritto, leggi, norme nazionali ed europee inerenti il settore; aspetti igienico-sanitari, ambientali energetici e di sicurezza, principi normativi in materia di edilizia e norme costruttive, tipi di assicurazione inerenti il bene immobile, procedure di finanziamento di una transazione immobiliare, elementi di costruzione e manutenzione degli immobili, contesto politico-economico nelle transazioni internazionali relativo al settore immobiliare. Rientrano invece tra le conoscenze di base le sovvenzioni, stanziamenti e incentivi fiscali relativi agli immobili, nozioni di urbanistica e sviluppo immobiliare, elementi di tutela del consumatore, termini e definizioni economico-finanziari relativi alle transazioni immobiliare, rendimento degli investimenti immobiliari, elementi di marketing immobiliare, norme edilizie attinenti i servizi degli agenti immobiliari e le norme tecniche. Infine, tra le conoscenze approfondite la prassi evidenzia quelle relative alla funzione sociale dell`agente immobiliare, quelle sul mercato immobiliare in cui l`agente opera, la normativa antiriciclaggio e legislazione relativa alla tutela della privacy, principi fiscali della legislazione, contrattualistica, costi d`uso e di gestione di un bene immobile, tecniche di presentazione orale e scritta, estimo e valutazione.(Segue)