M5s:solidali con forze ordine,criminalità non condizioni Comunali

Roma, 21 mag. - "Una strana ed inquietante sequenza di atti violenti sta investendo le forze dell`ordine tra Anzio e Cisterna di Latina. La sera del 20 maggio sono stati esplosi quattro colpi di pistola contro l`auto di un maresciallo di Cisterna, parcheggiata vicino alla stessa caserma. Gli aggressori hanno poi dato alle fiamme l`auto con cui si erano mossi. Un segnale inquietante che dimostra di essere davanti a professionisti. Pochi giorni prima ad Anzio è stata data alle fiamme l`auto del commissario Adele Picariello, episodio che segue l`incendio di ben due auto della Guardia di Finanza in pieno centro ad Anzio. Il Movimento esprime piena solidarietà e totale vicinanze alle donne e agli uomini delle forze dell`ordine impegnati in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata, nella difesa dei cittadini e della legalità". Lo affermano i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

"Non sappiamo se ci sia un filo conduttore, questo lo accerterà la magistratura, di sicuro è in atto un attacco chiaro ed evidente. Abbiamo sempre tenuto alta l`attenzione e lo faremo ancora di più soprattutto in questo momento che i comuni tornano al voto - sottolineano -. Nella scorsa legislatura è stato svolto un intenso lavoro con la commissione Antimafia, e abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni anche con una lettera al Prefetto competente. La criminalità non può condizionare il voto democratico".