Governo, Cassese: no vincolo mandato, parlamentari non marionette

Roma, 21 mag. - "I parlamentari sono persone scelte dal popolo, ma poi sono libere di decidere, non sono tenute al guinzaglio da chi li ha scelti. Se sono delle marionette nelle mani di chi li ha eletti, il parlamento perde la natura di organo collegiale. Queste marionette dovrebbero sempre ritornare da quelli che tengono i fili per chiedere cosa pensano dei vari temi. Quella che noi chiamiamo rappresentanza politica è una scelta di persone capaci che devono essere libere di scegliere. Punto". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzioale Sabino Cassese intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital.

Se riconosce che il comitato di conciliazione "ha cambiato natura e struttura nell'ultima versione del contratto" ed "è stato in qualche modo normalizzato, diventando tema meno scottante", Cassese esprime dubbi sulla flat tax: "Non è progressiva, ci sono due aliquote. Bisogna vedere come vengono configurate le quote esenti, se si creano solo due scaglioni o qualcosa in più". Il presidente emerito della Corte Costituzionale stronca la proposta di legge sulla legittima difesa: "Si propone di far venir meno il controllo della proporzionalità della reazione", chiarisce, "In questi casi il controllo del giudice deve esserci, non può mancare. Altrimenti per il solo fatto che una persona mette piede in casa mia posso ammazzarlo. Questo è molto grave".

"Condivido la diminuzione del numero dei parlamentari. È una proposta che prevede modifiche della costituzione, come altri numerosi passaggi del contratto, ma è la stessa costituzione che prevede una tecnica per modificarla", spiega il giurista. D'altro canto, però, sono diverse le proposte che, per Cassese, "confliggono con le norme costituzionali". Un esempio riguarda "i capitoli su sicurezza e immigrazione: il fine della pena è rieducativo; quei punti, invece, sono ispirati a uno scopo punitivo. Così andiamo contro la Costituzione".