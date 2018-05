L'italiana Contracta costruzioni per una nuova università in Ghana

Roma, 21 mag. - 30 PMI italiane coinvolte nelle forniture per la realizzazione del primo campus dedicato alle scienze agrarie e ambientali nel Paese

Con tassi di crescita intorno al 6%, il Ghana si conferma una delle economie più dinamiche del continente e offre opportunità per l`export Made in Italy in un`ampia gamma di settori

Contracta Costruzioni Italia (CCIT), SACE (Gruppo CDP) e Deutsche Bank, hanno perfezionato un`operazione di finanziamento destinata a supportare un contratto da 45,6 milioni di dollari per i lavori di costruzione della University of Environment and Sustainable Development di Somanya in Ghana. (Segue)