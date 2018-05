Acqua, ancora acquisizioni per il gruppo Culligan Water

Roma, 21 mag. - Culligan Italiana, parte del Gruppo internazionale leader mondiale nella produzione di sistemi per il trattamento dell'acqua, annuncia l`acquisizione di FDT, azienda italiana di primo piano specializzata nella progettazione e applicazione di impianti in ambito industriale e commerciale.

"Una scelta strategica per l'accelerazione del business di Culligan nel nostro Paese - si segnala in una nota - che rientra in un articolato percorso di espansione recentemente intrapreso dall'Azienda per il potenziamento della rete di distribuzione e il rafforzamento di tutta la sua filiera dell'acqua che copre, dalla progettazione alla produzione, dalla vendita alla manutenzione, ogni genere di impianto in ambito Municipale, Industriale, Domestico, Commerciale, Medicale e Piscine".

Un business che oggi, con 15 filiali in giro per l'Italia, 430 persone impiegate, una rete vendita diretta di oltre 140 persone, 133 distributori autorizzati e un network di assistenza sul campo di oltre 100 tecnici diretti, corrisponde a un fatturato pari a 115 milioni di euro nel nostro Paese.

Basata a Brugherio (MI), FDT comprende uffici di progettazione e uno stabilimento produttivo su una superficie di 6.000 mq dove vengono realizzati e collaudati tutti i componenti tecnologici degli impianti più sofisticati. Le competenze di FDT "si integrano all'ineguagliabile know how di Culligan per un presidio sul territorio sempre più forte in ambito industriale che vede la sede di Cadriano di Granarolo dell'Emilia il maggior centro di produzione del Gruppo Culligan in Europa, nonché cruciale hub distributivo dei prodotti rivolti al mercato acquedottistico e industriale dell`intera area EMEA - Europa, Medio Oriente, Africa ed alcune aree Asia/Pacific".

Oltre all`area b2b, Culligan International si espande anche sul fronte del business "Drinking Water" grazie all'acquisizione di Paragon Water che potenzia ulteriormente il ventaglio di soluzioni per la filtrazione dell'acqua potabile. Leader nell'ambito dei filtri a carbone coperti da brevetti e certificazioni, Paragon Water è un fornitore di lunga data di Culligan e una realtà in forte crescita in particolare in Nord America e in Cina.

Le acquisizioni di FDT e Paragon Water si aggiungono a quella di Culligan UK, franchisee dell`azienda con sede in UK per un'ulteriore crescita nel mercato del Regno Unito, e a quelle di Blupura, Culligan Brescia, Idrosistemi, Culligan Macon Bresse e Zip Water che hanno fatto ingresso nella famiglia Culligan nel 2017.