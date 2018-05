La profezia di O'Leary: alcune compagnie non supereranno l'inverno

Roma, 21 mag. - Alcune compagnie aeree europee non sopravviveranno all'inverno. La nefasta profezia è del numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, che basa le sue previsioni sul prezzo del petrolio. "Penso che il petrolio sarà motore di cambiamento della competizione in Europa. Penso che alcune delle compagnie che lo scorso anno non erano in grado di generare utili quando il petrolio era 40 dollari non sopravviveranno a questo inverno, se il greggio resterà a questi valori elevati", ha detto a Cnbc. "Chiaramente il petrolio a 80 dollari mieterà vittime in Europa".