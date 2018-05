Governo, Cassese: contratto libro dei sogni ma anche delle paure

Roma, 21 mag. - Nel programma di Movimento cinque stelle e Lega "la cosa che mi preoccupa di più è la mancanza di cifre all'interno del contratto. Perché non ci sono? Credo che la risposta sia in una dichiarazione di Di Maio, per cui le coperture verranno dalla ridiscussione dei vincoli comunitari. È un'affermazione sbagliata e pericolosa che fa pensare alle persone che l'Europa non vuole darci soldi. Non è così: ci dicono solo di non fare troppi debiti perché ne abbiamo già tanti". Lo ha detto il presidente emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Oltre alla mancanza di coperture, Cassese indica un altro aspetto negativo alla base del contratto gialloverde: "È un libro dei sogni ma anche un libro delle paure", dice, spiegando che si "inserisce la videosorveglianza nelle scuole, che è un punto molto grave. Non si possono mettere delle telecamere nelle classi solo perché ci sono stati un paio di episodi di ragazzi che - in maniera grave, sia chiaro - si sono comportati male nei confronti dei docenti. Questo sarebbe uno stato di polizia".