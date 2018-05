Pd, Verini: Renzi non può fare direttore orchestra, ma può suonare

Roma, 21 mag. - "Abbiamo evitato il sangue, quello con una spaccatura in caso di elezioni che avessero visto dividersi in due la platea. Dopo di che l'impressione è stata di un partito e un dibattito lontano dalla vita vera". Walter Verini, deputato del Pd, ai microfoni di '6 su Radio1' parla dell'Assemblea Nazionale del Pd tenutasi due giorni fa.

"C'è stato qualcosa di positivo in Assemblea- prosegue poi Verini - la relazione di Martina è stata una buona relazione. Il fatto che il suo ruolo sia uscito rafforzato in questo momento di tensioni lo considero positivo, ma la svolta vera non può avvenire al Congresso. La svolta vera deve avvenire in un processo di radicale rigenerazione del Partito Democratico. Abbiamo perso il contatto con la società, con la gente vera, con la vita vera. Abbiamo bisogno di un tempo, non per contarci, ma di un tempo per far sì che il Pd smantelli tutte le cose brutte che ha dentro".

A proposito di Matteo Renzi, Verini osserva: "è un leader importantissimo ma davanti alla sonora sconfitta, non solo elettorale, davanti alla perdita di rappresentanza di pezzi importanti della società, noi dobbiamo ridefinire uno spartito, rimettere insieme un'orchestra che non sia fatta solo dagli orchestrali interni, aprendo porte e finestre e scegliendo un direttore. Renzi deve stare a pieno titolo in questa orchestra ma deve suonare uno strumento non può fare oggi il direttore. Lo ha fatto; ha fatto cose importantissime al governo, meno buone come leader di partito. Bisogna 'Bergoglizzare' la politica. Abbiamo dato l'impressione di essere più il partito che rappresenta chi ce la fa, gli inclusi, e non gli esclusi".