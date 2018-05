Governo, Bernini: non bloccare infrastrutture

Roma, 21 mag. - "Sono tanti i punti del cosiddetto contratto di governo che ci preoccupano e saremo attenti per evitare danni pesanti al Paese. Anzitutto il tema infrastrutturale drammaticamente attuale, che mi pare abbia già aperto contrasti nella futura maggioranza pentaleghista. Non possiamo bloccare la Tav, chiudere l'Ilva, fermare il Tap e l' infrastrutturazione del Mezzogiorno. Significherebbe attentare al tessuto connettivo, che innerva il nostro Paese, da fiato alle categorie produttive, fa volare l'economia, e quindi i consumi, consente alle imprese di intraprendere e creare lavoro. Ci sono impegni con l'Europa che non dobbiamo disattendere e che sono stati validati da due parlamenti". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capo gruppo di Forza Italia al Senato o a 24 Mattino.