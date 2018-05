Governo, Carfagna: strano ci possa essere un premier tecnico

Roma, 21 mag. - "Quanto durerà il nuovo governo? Se dovesse fare cose dannose per il Paese, Forza Italia, farà di tutto per farlo durare il meno possibile. Noi staremo all`opposizione. Molto dipenderà anche da chi sarà il Presidente del Consiglio: vedremo. Sarebbe strano che forze politiche che hanno sempre criticato premier tecnici, terzi, non legittimati dal voto popolare, si siano trovati a fare la sintesi su un profilo che invece ha tutte e tre queste peculiarità. Un premier così rischierebbe di essere uno specchietto per le allodole". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, nel corso di un`intervista a Mattino 5.