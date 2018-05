Terracciano: Russia Paese amico nonostante distanza geografica

Vladimir (Russia), 21 mag. - "Russia Paese amico, ben più di quello che la distanza geografica possa far pensare". Lo ha detto l`ambasciatore d`Italia Pasquale Terracciano alla cerimonia per i 10 anni della fabbrica di Ferrero a Vladimir. "Alcuni tratti di Ferrero ne fanno un vero ambasciatore dell`Italia nel mondo" ha dichiarato il diplomatico. "La storica azienda di Alba è talmente conosciuta in tutto il mondo, che non ha bisogno di presentazione", ha aggiunto, enumerandone le qualità.

Passione per ricerca e innovazione, attenzione per la massima qualità nella scelta delle materie prime, e la responsabilità sociale con il sostegno delle comunità locali, dello sport tra i bambini e la capacità di pensare globale ed agire locale, sono per Terracciano alcune delle qualità per raggiungere il successo che Ferrero detiene.

Terracciano, iniziando il suo discorso con alcune frasi in lingua russa, ha dichiarato che gli italiani in Russia in genere ricevono una calorosa accoglienza e raramente lasciano il Paese. Cgi