Ferrero da Russia esporterà in 33 paesi compreso Belgio

Vladimir (Russia), 21 mag. - Ferrero dalla Russia esporterà in 33 paesi compresi la Germania, la Repubblica ceca, polonia, Belgio e altri paesi dell`Unione europea dal gennaio 2019. La cifra e` stata annunciata durante una presentazione, dedicata ai 10 anni della fabbrica in Russia.

Oggi per Ferrero Russia è un gran giorno di festa. Il 27 maggio 2008 iniziò la costruzione della fabbrica, che si è dimostrata negli anni un esempio di successo. Nel marzo 2010 è iniziata la produzione sul territorio dei confetti Raffaello e nel 2012 dei Kinder Surprise che rappresentavano già un oggetto di culto in Russia, e ancora prima in URSS. Gli investimenti per ora hanno superato i 250 milioni di euro.

Durante la giornata è stato inoltre illustrato l`ottavo report sulla responsabilità sociale di Ferrero "Glocal Care", al quale la società e il quartier generale ad Alba dedica da sempre particolare attenzione.