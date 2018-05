Elicotteri Russia, possibile componentistica italiana per Ka-226T

Ulan Ude (Russia), 17 mag. - Un importante e complesso progetto, non ancora firmato tra Russia e India, l`elicottero Ka-226T potrebbe vedere per la componentistica, la collaborazione di una compagnia italiana che "in base alle nostre informazioni si sta preparando a partecipare a un tender" . Lo ha detto Sergei Solomen, ingegnere capo della fabbrica di aviazione di Ulan Ude, parte della holding Elicotteri di Russia, rispondendo a una domanda di Askanews, dopo il primo volo di serie del nuovo elicottero russo Mi-171A2 a Ulan Ude, vicino al confine con la Mongolia. Solomen ha anche sottolineato che Leonardo Finmeccanica "è una compagnia molto interessante, Ci conoscevamo bene a vicenda una quindicina- ventina d`anni fa". Ora però " la scelta dei partner è diventata una cosa molto complicata, praticamente una scienza. E non spetta a noi in questa fabbrica: noi ci occupiamo di produzione".