Comunali, Bernini: con Lega non separati in casa, insieme il 10/6

Roma, 21 mag. - "Con la Lega non siamo separati in casa, siamo alleati in gran parte dei 799 comuni dove si voterà il prossimo 10 giugno. A livello nazionale i nostri alleati hanno fatto una scelta che non abbiamo condiviso ma che non abbiamo voluto impedire. Innanzitutto perché il Capo dello Stato non ha ritenuto di dare l`incarico al centrodestra che pure ha il maggior numero di voti e di parlamentari". Lo ha dichiarato a 24 Mattino Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Noi pensavamo ,con buone possibilità di riuscirci, di andare in Parlamento e trovare i voti mancanti ma non ci é stato consentito e ne abbiamo preso atto - ha aggiunto -. Salvini ha voluto tentare un esecutivo con il M5S che noi non riteniamo maturo per un`attività di governo ma abbiamo ritenuto di non impedirlo, per non dare alibi alla incapacità M5S: abbiamo detto provateci. Peraltro, durante i governi Monti e Letta a cui non aderì la Lega, il centrodestra non si è rotto. Abbiamo combattuto allora, ognuno nella sua parte, battaglie comuni, a volte dissonanti. Quello che ora ci preoccupa è il programma e vigileremo in maniera attenta".