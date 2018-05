Governo, Rossi: bene consultare militanti, ma assenza controlli

Firenze, 21 mag. - "Il Partito Socialdemocratico della Germania ha inviato ai suoi militanti, più di 400.000, l'intesa di governo una settimana prima del referendum a cui hanno poi partecipato oltre 300.000 iscritti. Al di là del merito, quel partito è comunque più forte di prima". Lo ha scritto in un post su Facebook, il presidente della Toscana Enrico Rossi (Leu).

"Io non denigro - ha osservato Rossi - le consultazioni con i gazebo della Lega né quelle on line sul sito del M5stelle. La partecipazione è sempre positiva. Quello che non condivido è la mancanza di regole e un uso strumentale e populistico della democrazia diretta contrapposta a quella rappresentativa, oltre all'assenza di controlli che rende il risultato manipolabile e incerto".