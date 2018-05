Siri: Tav? Preso impegno con Francia, troveremo soluzione

Roma, 21 mag. - "La questione Tav non va demonizzata ma non va nemmeno banalizzata. Ci troviamo di fronte a un'opera che ha ricevuto la ratifica di due Parlamenti, ovvero di quello francese e di quello italiano. Quindi dovremmo essere capaci di conciliare sia le esigenze del territorio, che ci chiede una ridefinizione del progetto, sia le aspettative dei colleghi francesi con cui abbiamo preso un impegno". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il senatore leghista e consigliere economico di Matteo Salvini, Armando Siri.

"Sono convinto che si troverà una soluzione - dice riferendosi alle affermazioni di Luigi Di Maio che ha definito inutile l'opera -. Sopratutto per il nostro Paese che non merita di essere emarginato per la sua carenza infrastrutturale". Quanto alla politica fiscale Siri spiega che "prima di ogni cosa faremo la pace fiscale", ovvero la possibilità per "milioni di piccoli contribuenti in difficoltà economiche di stralciare con una piccola quota il loro debito con Equitalia". Poi, conclude Siri, "la flat tax per le imprese e per le famiglie sarà in vigore dal 2019. E ha un costo di circa 50 miliardi. Dalla pace fiscale ci aspettiamo introiti per circa 35 miliardi".