Usa, nuove accuse di abusi sessuali contro lo chef Mario Batali

New York, 21 mag. - Già accusato da diverse donne di abusi sessuali, il celebre chef americano Mario Batali ha ricevuto nuove accuse da ex impiegate del ristorante newyorkese "The Spotted Pig", celebre locale del Greenwich Village.

Le nuove testimonianze sono state diffuse dalla CBS: le ex dipendenti hanno parlato di abusi sotto l'effetto di alcol e droghe. Secondo la testimonianza anonima di una ex dipendente di un altro ristorante dello chef, Mario Batali la aggredì nel 2005 allo "Spotted Pig" dove l'aveva invitata. "Mi sono risvegliata da sola, per terra...La prima cosa che ho pensato è stata 'mi hanno drogata, mi hanno aggredita'". La donna ha trovato poi dello sperma sulla gonna e si è recata in ospedale ma alla fine ha deciso di non sporgere denuncia. Lo chef contattato dal programma "60 Minutes" ha negato tutto.

(fonte AFP)