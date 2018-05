Calenda: preoccupato da nuovo governo, porterà instabilità

Roma, 21 mag. - Il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda si dice "molto preoccupato" per la nascita del governo gialloverde. "Sarà un governo elettorale che porterà instabilità e conflittualità - spiega in una intervista a Repubblica -. Inizieranno a dire che l'Europa non gli fa fare le cose e chiederanno nuove elezioni. Le prossime saranno come quelle del 1948: definiranno la nostra collocazione internazionale. Bisogna prepararsi ora".

Di Maio nuovo ministero dello Sviluppo economico? "Spero non inizi chiudendo l'Ilva, il più grande stabilimento industriale del Sud che vale un punto di Pil - osserva Calenda -. E che non smonti industria 4.0, il piano straordinario per il Made in Italy, e la Strategia energetica nazionale. Gli lascerò una dettagliata relazione di fine mandato e la mia disponibilità a un passaggio di consegne, incontrandolo se vorrà. La battaglia politica è una cosa, la responsabilità istituzionale un'altra".