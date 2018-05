Gb, neoduchessa Meghan potrà usare ruolo per difesa "femminismo"

Roma, 21 mag. - La neoduchessa del Sussex, al secolo Meghan Markle, ha ricevuto il beneplacito del Palazzo reale per usare la sua posizione per la difea del femminismo. Lo scrive il Telegraph a due giorni dalle nozze reali con il principe Harry.

La Duchessa annuncerà quali campagne e quali associazioni benefiche intende sostenere quando rientrerà dalla luna di miele.

Nella sua biografia ufficiale, pubblicata sul sito internet della Famiglia reale, si sottolinea che Meghan è "orgogliosa di essere una donna e una femminista" e "a 11 anni ha lanciato una campagna di successo per far cambiare a una compagnia il suo spot televisivo che usava un linguaggio sessista per vendere un detersivo liquido".