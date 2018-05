Venezuela: Maduro rieletto fino a 2025, opposizione... -2

Caracas, 21 mag. - Durante le ultime elezioni presidenziali del 2013, dove Maduro si era confrontato con un'opposizione riunita intorno alla figura di Henrique Capriles, l'affluenza era stata del 79,69 per cento.

Parlando al cospetto dei suoi simpatizzanti, Nicolas Maduro non ha nascosto la soddisfazione per un "record storico". "Mai in passato un candidato alla presidenza aveva vinto con il 68 per cento dei voti del popolo e mai prima aveva accumulato 47 punti (percentuali) di vantaggio sul secondo candidato", ha dichiarato davanti alla folla radunata a palazzo di Miraflores.

"Abbiamo vinto ancora! Abbiamo trionfato di nuovo! Siamo la forza della storia trasformata in una vittoria popolare permanente", ha aggiunto il presidente rieletto, che dovrebbe iniziare il suo nuovo mandato di sei anni nel gennaio 2019.

Poco prima dei risultati ufficiali, Henri Falcon ha respinto le elezioni presidenziali, prive di "legittimità", e ha preteso lo svolgimento di una nuova votazione prima della fine dell'anno. "Noi non riconosciamo questo processo elettorale, per noi non ci sono state elezioni. In Venezuela deve essere organizzata una nuova votazione", ha dichiarato il leader dell'opposizione in una conferenza stampa, accusando il governo di Caracas di aver fatto pressioni sugli elettori.

(fonte AFP)