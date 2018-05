Usa, Giuliani: inchiesta Russiagate conclusa entro 1 settembre

Washington, 21 mag. - Secondo l'avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, l'inchiesta sul Russiagate potrebbe chiudersi entro l'1 settembre.

Giuliani ha dichiarato che il team del procuratore speciale Robert Mueller intende concludere il suo lavoro sulle presunte infiltrazioni russe nelle presidenziali americane del 2016 entro quella data, stabilita due settimane fa, scrive il New York Times.

Secondo Fox News, Giuliani ha avuto le notizie direttamente dalla squadra di Mueller che ha comunicato la data ai legali di Trump. L'ex sindaco di New York ha aggiunto di sperare che la data venga rispettata per evitare che inquini la campagna per le elezioni di mid-term di novembre.

(fonte AFP)