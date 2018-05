Roma, 21 mag. - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in partirà oggi alla volta di Washington dove è atteso martedì per incontrare il capo della Casa Bianca Donald Trump per discutere del summit tra lo stesso presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong Un previsto per il 12 giugno a Singapore, ma attualmente in dubbio dopo le dichiarazioni di Pyongyang.

Secondo i media locali i due leader discuteranno del summit come fatto ieri telefonicamente.