Roma, 21 mag. - Continua a crescere l'utile di Ryanair. I conti dell'esercizio finanziario 2017-2018 si chiudono con un risultato netto a 1,45 miliardi, con un aumento del 10% sul precedente esercizio nonostante le cancellazioni di migliaia di voli. Per l'anno finanziario in corso la compagnia prevede un utile netto in calo tra 1,25 e 1,35 miliardi a causa del balzo del costo del carburante.