Russia, Gb non ha ancora rinnovato visto scaduto ad Abramovich -2

Londra, 20 mag. - Da parte sua il sito di sport russo Sport Express ha affermato, citando fonti dell'entourage di Abramovich, che l'analisi del suo dossier richiede del tempo, ma che il patron del Chelsea - fresco vincitore ieri della FA Cup - è sicuro di ottenere di nuovo il visto britannico.

I rapporti tra Mosca e Londra vivono un periodo di fortissime tensioni a causa dell'avvelenamento di un ex agente segreto russo in Inghilterra, attribuito da quest'ultima alla Russia: accusa respinta con veemenza dal Cremlino. La vicenda ha provocato un'ondata di espulsione di diplomatici russi in tutto il mondo e Londra ha congelato i contatti con Mosca; è stato inoltre deciso che nesun membro della famiglia reale o del governo andrà in Russia per i Mondiali di calcio, in programma dal 14 giugno al 15 luglio.

In Gran Bretagna si tolgono inoltre appelli a sanzionare i russi benestanti che risiedono nel Paese. La residenza di Abramovich, dal 2003 proprietario del Chelsea, è formalmente a Jersey; la sua fortuna è stimata dal Sunday Times in 9,3 miliardi di sterline britanniche (circa 10,6 miliardi di euro).

(fonte AFP)