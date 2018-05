Russia: San Pietroburgo, corteo contro torture servizi speciali

Mosca, 20 mag. - Circa 300 persone hanno manifestato a San Pietroburgo, la seconda città della Russia, per denunciare le torture praticate secondo loro dai servizi speciali russi a San Pietroburgo, in particolare l'Fsb (servizi federali di sicurezza, ex Kgb). Lo hanno riferito i giornalisti della France Presse.

Riuniti in pieno centro nell'ex capitale russa, i manifestanti mostravano cartelli su cui si poteva leggere "Stop torture!" o ancora "Fsb, smettete di torturare le persone!". Alcuni mostravano i ritratti di giovani, arrestati da qualche mese in Russia con l'accusa di terrorismo, che affermavano di essere stati torturati dall'Fsb.

(fonte AFP)