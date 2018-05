Russia, Gb non ha ancora rinnovato visto scaduto ad Abramovich

Londra, 20 mag. - Il miliardario russo Roman Abramovich, proprietario della squadra di calcio del Chelsea, è ancora in attesa che il suo visto sia rinnovato dopo che il precedente è scaduto da tre settimane. A rilanciare la notizia di un portale russo sono gli organi di informazione ufficiali di Mosca.

L'indiscrezione, diffusa dal sito The Bell e ripresa dalle agenzie di stampa Tass e RIA Novosti, sostiene di basarsi sulla testimonianza di un conoscente di Abramovich e di due fonti del suo entourage.

Queste ultime hanno sostenuto che al miliardario russo è scaduto il visto da tre settimane e che ne attende ancora uno nuovo. "Le autorità britanniche non si sono ufficialmente rifiutate di rilasciargli un nuovo visto, ma il suo dossier è ancora sotto esame", hanno aggiunto le fonti. Un portavoce di Abramovich, John Mann, ha dichiarato di non poter commentare queste indiscrezioni, perchè si tratta di una "vicenda personale". Anche il ministero degli Interni non ha voluto rilasciare commenti.

(fonte AFP)