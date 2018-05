Caso Weinstein, Marlene Schiappa elogia "coraggio" Asia Argento

Parigi, 20 mag. - Marlene Schiappa, segretario di Stato incaricato dell'Uguaglianza tra le donne e gli uomini in Francia, ha elogiato il "coraggio di parlare" di Asia Argento, all'indomani del discorso 'di fuoco' su Harvey Weinstein al Festival di Cannes dell'attrice italiana.

"Asia Argento ha avuto il coraggio di denunciare le violenze che sono avvenute", ha affermato Schiappa ai microfoni di Bfmtv. Ha sottolineato anche che la figlia di Dario Argento è stata "estremamente maltrattata" nel suo Paese, "l'Italia".

"È stata tirata in ballo. Ha vissuto cose estremamente (...) difficili. Ha avuto il coraggio di parlare", ha dichiarato la ministra. Quando le è stato chiesto se ci fosse ancora una "complicità passiva" in seno al cinema, Schiappa ha risposto "sì", rammaricandosi che, in generale, "i testimoni non intervengono, non si assumono la loro parte di responsabilità".

Ieri l'attrice italiana, una delle voci più critiche contro il produttore Harvey Weinstein, ha pronunciato un discorso incendiario alla cerimonia di chiusura del festival, dichiarando di essere stata violentata nel 1997 "qui a Cannes". Interpellata su una denuncia per stupro nei confronti di Luc Besson, Marlene Schiappa a riguardo non ha voluto rilasciare commenti. Ma ha invitato le donne a "parlare".