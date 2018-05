Roma, 20 mag. - "Un ministro francese "avverte" il futuro governo: non cambiate niente, o saranno problemi. Altra inaccettabile invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell`immigrazione: prima gli italiani!". E' quanto su scrive su facebook il leader della Lega Matteo Salvini replicando al ministro francese dell'economia Bruno Le Maire.