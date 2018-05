Cuba,disastro aereo: compagnia Damojh aveva avuto reclami sicurezza

Roma, 20 mag. - La compagnia charter messicana proprietaria dell'aereo precipitato a Cuba venerdì, disastro che ha provocato la morte di 110 persone a bordo, aveva ricevuto in passato reclami relativi alla sicurezza. Lo hanno affermato due ex piloti, come riporta la Bbc nella sua edizione online.

Uno dei due piloti ha raccontato come un aereo noleggiato da Damojh airlines era scomparso completamente dai radar circa otto anni fa; un altro aveva palesato gravi lacune a livello di manutenzione.

Le autorità messicane hanno annunciato che effettueranno un controllo sulla sicurezza della compagnia. Tre donne sono sopravvissute allo schianto vicino all'aeroporto della capitale L'Avana, il più gravo disastro aereo nella storia di Cuba da trent'anni a questa parte.